1,5 ayda 21 kilo veren Feyza Civeleko yorumlara ateş püskürdü: Psikolojik şiddete uğruyoruz!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu Feyza Civelek, kısa süre üçünde 21 kilo vererek adete bambaşka biri oldu. Kendisi istediği görünüme kavuşsa da sosyal medyanın acımasızlığına vurgu yaparak "Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz" ifadelerini kullandı.
Feyza Civelek'ten sosyal medya acımasızlığına isyan!
Bir dönem 'Adını Feriha Koydum' adlı dizide rol almasıyla ekranlarda tanınmaya başlayan genç oyuncu Feyza Civelek yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşırttı.
Rol aldığı dizilerde fazla kilosu ile göze çarpan ünlü oyuncu son olarak 'Sol Yanım' adlı dizide boy gösterdi.
Uzun süredir ekranlarda rol almayan Civelek'in dönüşü herkesi şaşkına çevirdi.
Kısa sürede verdiği kilolar ile söz ettiren oyuncunun değişimi adeta göz kamaştırdı.
Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.
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