1,5 ayda 21 kilo veren Feyza Civeleko yorumlara ateş püskürdü: Psikolojik şiddete uğruyoruz!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu Feyza Civelek, kısa süre üçünde 21 kilo vererek adete bambaşka biri oldu. Kendisi istediği görünüme kavuşsa da sosyal medyanın acımasızlığına vurgu yaparak "Sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıyorlar, psikolojik şiddete uğruyoruz" ifadelerini kullandı.