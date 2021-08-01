1 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 1 Ağustos 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Çekiliş saati sonrası, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 1 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

1 Ağustos Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 1 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. 1 Ağustos günü 5+1 ikramiye devretti, 5 kazanan ise 3 kişi oldu.

Şanslı rakamlar ise 5,6,21,22,26,1 olup, joker 1 rakamı oldu.

Haftanın ikinci ve son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilmiş oldu. Detaylı sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.