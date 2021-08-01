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  4. 1 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

1 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

01.08.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. 1 Ağustos Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda çekiliş saati sonrası sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 1 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 1 Ağustos Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 1 Ağustos 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Çekiliş saati sonrası, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 1 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

1 Ağustos Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 1 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. 1 Ağustos günü 5+1 ikramiye devretti, 5 kazanan ise 3 kişi oldu.
Şanslı rakamlar ise 5,6,21,22,26,1 olup, joker 1 rakamı oldu.
Haftanın ikinci ve son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilmiş oldu. Detaylı sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu nasıl oynanır?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir veya birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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