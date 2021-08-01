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1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

01.08.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 12.466.092 TL değerinde oldu. Peki 1 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 12.466.092 TL değerinde. Peki 1 Ağustos Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

1 Ağustos Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 1 Ağustos için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 12.466.092 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 6 ,10 ,20, 21, 24 ve 45 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.
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Milli Piyango

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