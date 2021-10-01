HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 1 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ekim 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

1 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ekim 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

01.10.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 1 Ekim Cuma günü haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 1 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 1 Ekim 2021 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 1 Ekim Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 1 Ekim 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

1 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 1 Ekim On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve büyük ikramiye 115,4 bin ₺ olmuştu. Şanslı rakamlar ise 2,6,7,12,16,19,20,26,33,36,38,42,44,45,46,48,49,50,58,68,70, 74 olarak belirlenmişti.
Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.