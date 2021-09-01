1 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 1 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 1 Eylül Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 1 Eylül 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

1 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 1 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi olup, 5 kazanan 7 kişi olmuştu. 5+1 kazanan 1.332.944.65 TL , 5 kazanan ise 3.601.25 TL ikramiye kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 02 - 10 - 18 - 29 - 32 + 11 olup, joker 11 rakamı olmuştu.

Bugün 1 Eylül tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.