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1 Eylül MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? MasterChef'te günün kazananı kim oldu?

02.09.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Masterclass heyecanı yaşandı. Programda yarışmacılara öncelikle makarna ve baklava MasterClass’ı verildi. Masterclass sonrası ise yarışmacılar en iyi lezzetleri yapabilmek için mücadele verdi. Peki 1 Eylül MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? MasterChef'te günün kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılara Masterclass verildi. Makarna ve baklava MasterClass’ı sonrası günün kazanan ismi merak edildi. Peki 1 Eylül MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı?

1 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 1 Eylül akşamı, makarna ve baklava MasterClass’ı verildi. Şefler öncelikle konuyla ilgili tüm deneyimlerini, bilgilerini yarışmacılara anlattı.
MasterClass'ın ardından yarışmacılar, makarna ve baklava yaparak aldıkları eğitimin sınavını verdi. İki oyunda da başarılı sınavlar veren yarışmacılardan, MasterClass ödülünü kazanan kişi merak ediliyor.
MasterChef'te bu akşam ilk olarak Danilo Zanna şefin vereceği MasterClass gerçekleşti. Danilo şef, makarna yapımı ve teknikleri ile ilgili tüm detayları yarışmacılara anlattı. Sonrasında Somer Sivrioğlu şef, baklava yapımı ile ilgili bir MasterClass verdi. İki keyifli MasterClass sonrasında yarışmacılardan yeteneklerini göstermesi istendi.
Makarna yapımı için verilen 20 dakika süre sonrası en başarılı sekiz yarışmacı seçildi. Bu yarışmacılar Sergen, Emre, Tahsin, Burcu, Hamza, İbrahim, Milhan, Şükrü oldu.
İkinci bölümde ise sekiz yarışmacı, baklava yapımında yarıştı. Baklava yapımı için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Kısıtlı sürede en iyi baklavayı yapan yarışmacı ise MasterClass’ı kazandı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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