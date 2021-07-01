1 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 1 Temmuz günlük vaka sayısı...

2020'den bu yana devam eden koronavirüs pandemisinde gün gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 1 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusunu araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda geçtiğimiz gün 5.496 vaka tespit edilmişti. Peki 1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

1 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 senesinden bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları kapsayacak şekilde açıklanmıştı.

29 Haziran günü Türkiye'de toplam 5.846 vaka tespit edilmiş, hasta sayısı ise 510 olarak tespit edilmişti. İyileşen sayısı günlük 6536 olmuştu.

30 Haziran 2021 tarihinde ise vaka sayısı 5496 olarak kaydedilmişti. Hasta sayısı 522 olmuş ve iyileşen sayısı günlük 7.191 olmuştu.