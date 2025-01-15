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  4. 1 ton ağırlığındaki kepçe kovası başından aşağı düştü! İnşaat işçisi feci şekilde can verdi...

1 ton ağırlığındaki kepçe kovası başından aşağı düştü! İnşaat işçisi feci şekilde can verdi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.01.2025 10:29
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28 yaşındaki Sinan Budak şantiye alanında çalışırken feci bir olay yaşandı. Budak, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç olay, Gaziosmanpaşa'da dün 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi.

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı. Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı.

Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

APAR TOPAR SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

APAR TOPAR SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İnşaat kaza kepçe kova şantiye
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