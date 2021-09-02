1. ve 2. ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yeni öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Söz konusu açıklamada 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Karnelerin ne zaman alınacağı, 1. ve 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...