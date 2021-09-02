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1. ve 2. ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

02.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören yüz binlerce öğrenci bu sene sınıflarına, sıralarına kavuşacak. 1. ve 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı ve karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. İşte merak edilenler...

Yeni öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Söz konusu açıklamada 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Karnelerin ne zaman alınacağı, 1. ve 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin okul özlemi sona eriyor. Koronavirüs nedeniyle okuldan uzun süre uzak kalan yüz binlerce öğrenci 6 Eylül'de sıralarına, sınıflarına kavuşacak.
2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvim"i belli oldu.
Takvim, MEB tarafından sosyal medyada öğrencilerin ve velilerin bilgisine sunuldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Güncel takvime göre dersler 6 Eylül'de başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

ARA TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihlerinde olacak. 2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.
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