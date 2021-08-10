10 Ağustos 2021 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştiriliyor.

Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor.

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonucuna "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" internet adresinden ulaşabilirsiniz.