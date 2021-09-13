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  4. 10 bin jandarma bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı şartları neler?

10 bin jandarma bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı şartları neler?

13.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 10 bin bekçi alımının gerçekleşeceği duyurulmuştu. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek bekçiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve en az 167 cm boyunda olmak aranan şartlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı gerçekleşecek. İlkokul mezunu bekçi 5 bin 8 TL, lise mezunu bekçi 5 nin 186 TL ve üniversite mezunu bekçi 5 bin 421 TL maaş alacak. İşte merak edilenler...

10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma bekçi alımının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İstihdamın gerçekleşeceği tarih henüz bilinmiyor.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak, * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
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Anahtar Kelimeler:
bekçi

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