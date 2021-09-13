10 bin jandarma bekçi alımı ne zaman? EGM bekçi alımı şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı gerçekleşecek. İlkokul mezunu bekçi 5 bin 8 TL, lise mezunu bekçi 5 nin 186 TL ve üniversite mezunu bekçi 5 bin 421 TL maaş alacak. İşte merak edilenler...

10 BİN JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma bekçi alımının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İstihdamın gerçekleşeceği tarih henüz bilinmiyor.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR? * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. * 31 yaşından gün almamış olmak, * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,