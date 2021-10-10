10 Ekim Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 10 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 10 Ekim Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 10 Ekim Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

10 EKİM PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 10 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi 1.596.181,30 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 1,6,8,10,11,12 olup, joker 12 rakamı olmuştu.

Bugün 10 Ekim tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.