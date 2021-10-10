HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

10.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılmakta olan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 38.401.029 TL değerinde olmuştu. Peki 10 Ekim 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ekim Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 38.401.029 TL değerinde oldu. Peki 10 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

10 EKİM PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 10 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 38.401.029 lira olarak belirlendi.
Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 7, 17 ,23, 41 ,44, 47 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

"Önce ödülü alıp sonra konuşmalıydı" sözlerine yanıt geldi

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

İğrenç olay! Öğretmenden market çalışanına spermli not

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

PTT harekete geçti! Tüm Türkiye'de geçerli olacak kart

Kara Taşkuşu heyecanı! Haberi duyan bölgeye akın etti

Kara Taşkuşu heyecanı! Haberi duyan bölgeye akın etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.