10 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunları arasında popüler olan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor ve çekiliş sonuçları şans oyunu severler için internet sitesinde yer alıyor. İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı...
İŞTE 10 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU
On Numara çekilişi bu akşam 20.00'da gerçekleştirilecek.
Söz konusu çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
On Numara çekilişinin sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" aderesine gidiniz.
On Numara çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.