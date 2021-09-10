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  4. 10 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara sonuç sorgulama ekranı

10 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara sonuç sorgulama ekranı

10.09.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi ve cuma gerçekleşen On Numara çekilişli Milli Piyango TV üzerinden (MP TV) canlı olarak yayınlanıyor. Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı...

Şans oyunları arasında popüler olan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor ve çekiliş sonuçları şans oyunu severler için internet sitesinde yer alıyor. İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı...

İŞTE 10 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

On Numara çekilişi bu akşam 20.00'da gerçekleştirilecek.
Söz konusu çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
On Numara çekilişinin sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" aderesine gidiniz.
On Numara çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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