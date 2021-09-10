10 Eylül On Numara çekiliş sonucu belli oldu mu? On Numara sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunları arasında popüler olan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor ve çekiliş sonuçları şans oyunu severler için internet sitesinde yer alıyor. İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.