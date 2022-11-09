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10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayacaklar için: Metaverse'te 10 Kasım anması yapılacak

09.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse'te yapabilecek. Çünkü Türk mühendislerin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacakları duyuruldu. Bu etkinlik kapsamında ziyaretçiler oluşturacakları avatarlarıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak.

Son dönemin en dikkat çeken kavramlarından biri olan sanal evren metaverse'te 10 Kasım anması yapılacak. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak ancak Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. İşte detaylar...

METAVERSE DÜNYASINDA 10 KASIM ANMASI YAPILACAK

Alınan bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek. Böylece Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.

METAVERSE'TE SAAT 09.05'TE SAYGI DURUŞU

METAVERSE'TE SAAT 09.05'TE SAYGI DURUŞU

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılacak ziyaretçiler, oluşturacakları avatarları ile saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı "metaverse semalarından" da duyulacak. Metaverse ortamında kalpler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için atacak.

30 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK

30 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Anıtkabir’in sanal modeli, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri tarafından 2019'da geliştirme faaliyetlerine başlanan 3B sanal etkinlik uygulaması XperExpo ile oluşturuldu.

Uygulama içerisinde kendi avatarlarını oluşturabilen kullanıcılar, sanal dünyada da Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek.

Avatarlarını dilediği gibi özelleştirebilen kullanıcılar, diğer ziyaretçilerin avatarlarıyla da etkileşime geçme imkanına sahip olabilecek. Kullanıcılar diledikleri kişilerle eş zamanlı olarak Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. Etkinliğe katılan ziyaretçiler sanal ortamda oluşturulan Atatürk fotoğraflarının yer aldığı odayı gezebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir metaverse

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