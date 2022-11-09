10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayacaklar için: Metaverse'te 10 Kasım anması yapılacak

Son dönemin en dikkat çeken kavramlarından biri olan sanal evren metaverse'te 10 Kasım anması yapılacak. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak ancak Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak. İşte detaylar...