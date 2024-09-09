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  4. 10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Amcanın otomobili yeniden inceleniyor

10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Amcanın otomobili yeniden inceleniyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.09.2024 06:38
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Narin Güran'la ilgili otopsi işlemleri 10 saatin sonunda tamamlandı. Tüm Türkiye küçük Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünü öğrenmek için son dakika haberlerini yakından takip ederken, Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi. Gözaltı sayısının 24'e yükseldiği soruşturma kapsamında; Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği tutuklanan amcasına ait otomobil ise jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha haber alınamayan Narin Güran'dan gelen haber tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Küçük Narin'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 19. gününde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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ÇUVALA KOYUP DEREYE ATILMIŞ

ÇUVALA KOYUP DEREYE ATILMIŞ

Köyün yakınlarından geçen Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılmış halde bulunan Narin'in cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp kurumuna sevk edildi.

OTOPSİ 10 SAAT SÜRDÜ

OTOPSİ 10 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 10 saat otopsi işlemleri gece saatlerinde sona erdi. Yakınları defin işlemleri için Adli Tıp kurumu önünde cenazenin kendilerine verilmesini bekliyor. Ancak Narin'in cansız bedeni yakınlarına teslim edilmedi. Cenaze ile ilgili kararın bugün verileceği öğrenildi.

AMCANIN ARABASI YENİDEN İNCEMEYE ALINDI

AMCANIN ARABASI YENİDEN İNCEMEYE ALINDI

Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

"BAZI BULGULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ"

"BAZI BULGULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ"

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde X hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'nin cansız bedeninden alınan örneklerin bir kısmının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca inceleneceğini ve kesin ölüm sebebine ilişkin raporun bu incelemeden sonra belirleneceğini ifade etti.

Soruşturma ile ilgili detayları da paylaşan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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