10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Amcanın otomobili yeniden inceleniyor

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha haber alınamayan Narin Güran'dan gelen haber tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Küçük Narin'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 19. gününde jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Köyün yakınlarından geçen Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılmış halde bulunan Narin'in cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp kurumuna sevk edildi.
Yaklaşık 10 saat otopsi işlemleri gece saatlerinde sona erdi. Yakınları defin işlemleri için Adli Tıp kurumu önünde cenazenin kendilerine verilmesini bekliyor. Ancak Narin'in cansız bedeni yakınlarına teslim edilmedi. Cenaze ile ilgili kararın bugün verileceği öğrenildi.
Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde X hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'nin cansız bedeninden alınan örneklerin bir kısmının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca inceleneceğini ve kesin ölüm sebebine ilişkin raporun bu incelemeden sonra belirleneceğini ifade etti.
Soruşturma ile ilgili detayları da paylaşan Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır.