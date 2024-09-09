10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Amcanın otomobili yeniden inceleniyor

Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos'ta kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha haber alınamayan Narin Güran'dan gelen haber tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Küçük Narin'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 19. gününde jandarma ekipleri tarafından bulundu.