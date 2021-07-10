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  4. 10 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük vaka sayısı!

10 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük vaka sayısı!

10.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayısı, test sayısı, ölüm sayısı, iyileşen sayısı gibi bilgileri içinde barındıran koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. "10 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre vaka sayısının 5 bin 670 olduğu öğrenilmişti. İşte günlük vaka sayısı!

"10 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük vaka sayısı pandeminin başından beri en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısının 5 bin 670 olduğu kaydedilmişti. İşte günlük vaka sayısı!

10 Temmuz koronavirüs tablosu

9 Temmuz 2021 Cuma yayımlanan koronavirüs tablosunda test sayısının 228 bin 826 vaka sayısının ise 5 bin 670 olduğu bilgisi aktarılmıştı.
Söz konusu tabloda vefat sayısının 59, iyileşen kişi sayısının ise 5 bin 126 olduğu öğrenilmişti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı anlık olarak (10 Temmuz 17.54) 57 milyon 383 bin 377 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 581 bin 263, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 16 milyon 956 bin 789.

İLK DOZ AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

İLK DOZ AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE
Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 57 Milyon dozun geçildiğini ifade etti ve İlk doz aşısını yaptıranların oranın %60’ın üzerine çıktığını söyledi.
10 Temmuz 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Tablo paylaşıldığında bilgiler haberimizde yer alacaktır.
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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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