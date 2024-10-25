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  4. 10 yıl sürecek sıra dışı yolculuk: Maceraperest yüzücü Türkiye'den İspanya'ya yüzüyor!

10 yıl sürecek sıra dışı yolculuk: Maceraperest yüzücü Türkiye'den İspanya'ya yüzüyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 08:59
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65 yaşındaki İsveçli yüzücü sıra dışı bir yolculuğa çıktı. Maceraperest Jari Cennet Tammi, çadırını sırtlayıp Marmara Denizi'nden İspanya'ya kadar yüzme kararı aldı. İstanbul'dan denize atlayan Tammi, sadece yüzerek tüm yolculuğunu sürdürüyor ve molalarını kıyıda kamp kurarak veriyor. İstanbul'dan 10 yıl yüzerek 10 ülke dolaşıp İspanya kıyılarına ulaşmayı planlayan maceraperest Tekirdağ'a ulaştı.

Yüzme yolculuğunda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere'ye ulaşan 65 yaşındaki İsveçli maceraperest Jari Cennet Tammi, burada Mesut ve Nilüfer Adalı Ayvacıklı çifti tarafından karşılandı ve misafir edildi. Türkiye'den İspanya'ya uzanan bu büyük macerada yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafeyi 10 yılda kat etmeyi hedefleyen Tammi, Türk halkının inanılmaz misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.

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Kendisine yolda yalnızca çadırı ve denizin rehberlik ettiğini söyleyen Tammi, Türkiye sahillerinde tanıştığı insanların sıcaklığı karşısında hayran kaldığını ifade etti.

Her mola verdiği kıyıda yeni bir dostluk kuran Tammi, sadece deniz ve doğa ile baş başa kalarak hayallerini gerçekleştirmenin peşinde olduğunu dile getirdi. Buradaki molasını tamamladıktan sonra Tammi, İspanya'ya yüzmeye devam edecek. Tammi'nin yüzdüğü anlar havadan da görüntülendi.

"10 BİN KİLOMETREYE YAKIN BİR MESAFE YAPIYOR"

"10 BİN KİLOMETREYE YAKIN BİR MESAFE YAPIYOR"

Tammi açıklamasında, “Yaklaşık 23 gün önce başladım. İstanbul'dan başlamamın sebebi mesafeyi uzatmak. Yunanistan'dan da başlayabilirdim ama mesafeyi uzatmak istedim. Bir de İstanbul'dan başlayınca yüzmeye Asya'dan başlamış oldum, Boğaz Köprüsü'nden başlamama izin vermediler o yüzden Bakırköy tarafından başladım.

"TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN"

"TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN"

Türk insanı çok cana yakın, sürekli bana bir şeyler yediriyorlar, bir şeyler alıyorlar, şaşırdım. Çok cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar. Yaklaşık 10 ülkenin kıyısından geçeceğim, aslında 8 bin kilometre gideceğim ama düz bir doğrusal bir çizgide gidemiyorum denizde. Bu yüzden 10 bin kilometreye yakın bir mesafe yapıyor. Ben yapabilirim, yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum.

10 YIL SONRA KİTAP HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

10 YIL SONRA KİTAP HALİNE GETİRMEK İSTİYOR

Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var. Bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da vardı bu, 35 yaşındaki bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır. Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir özgüven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yüzücü İspanya Türkiye yüzme
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