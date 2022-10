100 yaşına kadar yaşayanların uzun yaşamak isteyenlere önerileri! Bu öneriler oldukça şaşırtıcı

Sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, zararlı alışkanlıklar yaşam süresinin kısalmasına neden oluyor. Birçok hastalığa yol açan bu alışkanlıklardan uzak durmak sağlığınız için büyük önem taşıyor. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin kadınlarda 81,2, erkeklerde 75,6 yıl olduğu biliniyor. Ancak doğru yaşam koşulları ile 100 yaşına kadar yaşamak mümkün olabilir. Dünyanın en yaşlı insanlarından bazılarının 100 yaşına nasıl ulaşılacağına dair verdiği ilginç altı ipucu...

DAHA UZUN YAŞAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

ANI YAŞAYIN Lear, USA TODAY'e " Yüzyılın geçtiğine inanamıyorum " dedi. "Yeni bir yüzyılın başladığına inanmayı tercih ederim. Bu ne kadar heyecan verici?" Her gün hala anlam bulduğunu da sözlerine ekledi. "Bazı insanlar koşar. Ben koşmam. Ben uyanırım ve beni mutlu eden şeyleri yaparım. Bu benim kendime hediyem. Bu benim duam. Hepsi bu." 100. yaş gününün arifesinde Lear , uzun ve mutlu bir yaşamla ilgili tavsiyesini sosyal medyada paylaştı. Mesajı mı? Anı yaşa. "Geçmiş ve şimdi arasındaki an... Sonranın ve sonrakinin ortasındaki an. Değerini bilin. Kullanın."

ASLA EVLENMEYİN 1887'de Meksika'da doğan Leandra Becerra Lumbreras , 127 yaşına kadar yaşadı ve onu kayıtlı tarihin en uzun yaşayan insanı yaptı. 2015'te öldükten sonra ailesi, rekortmen uzun ömürlülüğüyle ilgili annelerinin bilgelik sözlerini paylaştı. Lumbreras'ın uzun yaşamının sırrı? Daily Mail tarafından bildirildiği üzere, "İyi yemek yemek, günlerce uyumak ve asla evlenmemek" .

DUA EDİN VE KURU ÜZÜM YİYİN New Jersey'de ikamet eden Lucia DeClerck , geçen yıl 105. doğum gününde COVID-19 teşhisi konduğunda manşetlere çıktı . İkinci aşısını yeni aldıktan sonra tamamen iyileşti. The New York Times ile röportaj yaparken DeClerck, 100 yaşına kadar yaşama konusundaki ipuçlarını paylaştı: "Dua. Dua. Dua. Her seferinde bir adım. Abur cubur yok."

KAHVE İÇİN Kanada, Vancouver'da yaşayan İtalyan göçmen Giuseppe "Joe" Silveri , 2019'da 100 yaşına girdi. Yüzüncü yılını kutlarken, uzun yaşamak için en iyi tavsiyesini paylaştı. Stratejisi mi? Komşusu ile her sabah 9-10 arası kendi seçtiği alkolle bir espresso içmek için buluşuyor. Oğlu Ernesto, daha geleneksel sağlık önlemlerine de uyduğunu ekliyor. Vancouver haber istasyonu CTV News'e verdiği demeçte, "Her zaman aktif olun, her zaman bahçede çalışın ve iyi yiyin" dedi.