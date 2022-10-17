HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 100 yaşına kadar yaşayanların uzun yaşamak isteyenlere önerileri! Bu öneriler oldukça şaşırtıcı

100 yaşına kadar yaşayanların uzun yaşamak isteyenlere önerileri! Bu öneriler oldukça şaşırtıcı

17.10.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes uzun yıllar boyunca yaşamak istiyor. Sağlıklı ve uzun bir ömür için hayat alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çok uzun yıllar yaşayan insanlar edinmeniz gereken bazı alışkanlıkları belirtiyor. Bu alışkanlıkların bazıları zaten bildiğimiz bilgiler olsa da bazıları oldukça şaşırtıcı.

Sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, zararlı alışkanlıklar yaşam süresinin kısalmasına neden oluyor. Birçok hastalığa yol açan bu alışkanlıklardan uzak durmak sağlığınız için büyük önem taşıyor. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin kadınlarda 81,2, erkeklerde 75,6 yıl olduğu biliniyor. Ancak doğru yaşam koşulları ile 100 yaşına kadar yaşamak mümkün olabilir. Dünyanın en yaşlı insanlarından bazılarının 100 yaşına nasıl ulaşılacağına dair verdiği ilginç altı ipucu...

DAHA UZUN YAŞAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

ANI YAŞAYIN

ANI YAŞAYIN
Lear, USA TODAY'e " Yüzyılın geçtiğine inanamıyorum " dedi. "Yeni bir yüzyılın başladığına inanmayı tercih ederim. Bu ne kadar heyecan verici?" Her gün hala anlam bulduğunu da sözlerine ekledi. "Bazı insanlar koşar. Ben koşmam. Ben uyanırım ve beni mutlu eden şeyleri yaparım. Bu benim kendime hediyem. Bu benim duam. Hepsi bu." 100. yaş gününün arifesinde Lear , uzun ve mutlu bir yaşamla ilgili tavsiyesini sosyal medyada paylaştı. Mesajı mı? Anı yaşa. "Geçmiş ve şimdi arasındaki an... Sonranın ve sonrakinin ortasındaki an. Değerini bilin. Kullanın."

ASLA EVLENMEYİN

ASLA EVLENMEYİN
1887'de Meksika'da doğan Leandra Becerra Lumbreras , 127 yaşına kadar yaşadı ve onu kayıtlı tarihin en uzun yaşayan insanı yaptı. 2015'te öldükten sonra ailesi, rekortmen uzun ömürlülüğüyle ilgili annelerinin bilgelik sözlerini paylaştı. Lumbreras'ın uzun yaşamının sırrı? Daily Mail tarafından bildirildiği üzere, "İyi yemek yemek, günlerce uyumak ve asla evlenmemek" .

DUA EDİN VE KURU ÜZÜM YİYİN

DUA EDİN VE KURU ÜZÜM YİYİN
New Jersey'de ikamet eden Lucia DeClerck , geçen yıl 105. doğum gününde COVID-19 teşhisi konduğunda manşetlere çıktı . İkinci aşısını yeni aldıktan sonra tamamen iyileşti. The New York Times ile röportaj yaparken DeClerck, 100 yaşına kadar yaşama konusundaki ipuçlarını paylaştı: "Dua. Dua. Dua. Her seferinde bir adım. Abur cubur yok."

KAHVE İÇİN

KAHVE İÇİN
Kanada, Vancouver'da yaşayan İtalyan göçmen Giuseppe "Joe" Silveri , 2019'da 100 yaşına girdi. Yüzüncü yılını kutlarken, uzun yaşamak için en iyi tavsiyesini paylaştı. Stratejisi mi? Komşusu ile her sabah 9-10 arası kendi seçtiği alkolle bir espresso içmek için buluşuyor. Oğlu Ernesto, daha geleneksel sağlık önlemlerine de uyduğunu ekliyor. Vancouver haber istasyonu CTV News'e verdiği demeçte, "Her zaman aktif olun, her zaman bahçede çalışın ve iyi yiyin" dedi.

YULAF LAPASI YİYİN VE ERKEKLERDEN UZAK DURUN

YULAF LAPASI YİYİN VE ERKEKLERDEN UZAK DURUN
Bir zamanlar İskoçya'nın en yaşlı kadını olan Jessie Gallan , 2015'te 109 yaşına kadar yaşadı. "Uzun bir yaşamın sırrı erkeklerden uzak durmak. Onlar hak ettiklerinden daha fazla belalar" dedi. Doğum gününde Daily Mail . "Ayrıca bol bol egzersiz yaptığımdan, her sabah güzel bir kase yulaf lapası yediğimden ve hiç evlenmediğimden emin oldum."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kahve evlilik kuru üzüm dua egzersiz erkek uzun yaşam yaşlı yulaf lapası zararlı alışkanlıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar! Avrupa'nın ortasında gerilim had safhada

Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar! Avrupa'nın ortasında gerilim had safhada

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.