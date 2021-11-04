106 yıllık emanet! Osmanlı askeri "Dönebilirsek alırım" diye bırakmış, törenle teslim edildi

Filistinli Alul ailesinin teslim ettiği emanetle ilgili konuşan, Başkonsolos Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, "Bu emanet bizim için burada, kardeşliğimiz ötesinde birlikteliğimizi korumanın bizler için bir namus borcu olduğunu gösteriyor çünkü bu aile bir Türk Osmanlı askerinin bıraktığı emaneti 106 yıldır sahibi gelip teslim alacak diye sabırla beklemiştir." ifadelerini kullandı.

OSMANLI ASKERİNİN FİLİSTİN'DEKİ MÜTHİŞ HİKAYESİ

AA ekibi Osmanlı askerinin emanetine 100 yıldan uzun süredir gözü gibi bakan Filistinli ailenin hikâyesini ilk kez 3 yıl önce haberleştirmişti. Bugün o hikâyeye yeni bir halka eklendi. Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul'un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor.

O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi'ye bırakmış. Alul'un amcası Rüşdü Efendi, Osmanlı askerinin "Dönebilirsek alırım" diye bıraktığı emaneti yıllarca muhafaza etmiş.

"TORUNLARI GELİR ALIR" DİYE SAKLAMIŞ Parayı bırakan ve kimliği bilinmeyen Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak Rüşdü Efendi'den sonra torunları da "Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister" düşüncesiyle emanete büyük özenle sahip çıkmaya devam etmişler.

PARANIN MİKTARINI BİLE SAYMAMIŞLAR Hatta o kadar ki, 2018'de AA ekibi haberini yapana kadar "emanettir açılmaz" diyerek paranın miktarını bile hiç saymamışlar.