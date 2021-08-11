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  4. 11 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

11 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

11.08.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunları arasında en çok ilgi görenlerden Şans Topu çekilişinin sonucu araştırılıyor. Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu, çekilişinin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Şans Topu çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor.
20.00'da başlayan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinden paylaşılıyor.
Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş yapıldığında sonuçlar haberimizde yer alacak.
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
20.00'da başlayan Şans Topu çekilişini canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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