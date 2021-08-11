11 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu, çekilişinin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Şans Topu çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...