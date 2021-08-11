11 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonucu, çekilişinin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Şans Topu çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU
Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor.
20.00'da başlayan çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinden paylaşılıyor.
Şans Topu çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş yapıldığında sonuçlar haberimizde yer alacak.
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
20.00'da başlayan Şans Topu çekilişini canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.