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  4. 11 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

11 Ekim On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

11.10.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 11 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 11 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 11 Ekim Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 11 Ekim 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

11 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 11 Ekim On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 kişi 248.353,30 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 2,10,11,12,15,16,22,28,29,31,32,36,45,46,49,53,57,62,67,74,75,76 olarak belirlenmişti.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
11 Ekim On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Milli Piyango

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