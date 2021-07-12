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11 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 11 Temmuz günlük vaka sayısı...

12.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. "11 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 11 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Temmuz günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "11 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 5530 vaka tespit edilmişti. Peki 11 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

11 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 26 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içerecek şekilde açıklanmıştı.
9 Temmuz tarihinde toplamda 5.670 vaka tespit edilmişti. Vefat sayısı 59 olurken, günlük iyileşen sayısı 5126 olmuştu.
Dün yani 10 Temmuz tarihinde ise 5530 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 37, günlük iyileşen sayısı ise 5217 olmuştu.

11 Temmuz vaka sayısı açıklandı!

11 Temmuz vaka sayısı açıklandı!
Bugün yani 11 Temmuz'da ise toplamda 5261 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 37 olurken, günlük iyileşen sayısı ise 5242 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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