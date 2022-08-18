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11 yaşındaki çocuk traktörle dere yatağına yuvarlandı! Yürekleri dağlayan olay...

18.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. İddiaya göre 11 yaşındaki bir çocuk, babasından habersiz, evin önünde duran traktörü sürmeye başladı. Traktörle bir süre ilerleyen çocuk Kurudere Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yükseklikten traktörle birlikte dere yatağına düşen küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre babasından izinsiz aldığı traktörü kullanırken dereye yuvarlanan 11 yaşındaki Güngör Akça, yaşamını yitirdi. Akça’nın yaşamını yitirdiği haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutlu’nun kırsal Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güngör Akça, evlerinin önünde park halindeki traktörü, babası Halil Akça’dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akça’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça’nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Akça’nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaşamını yitiren Güngör Akça’nın, yağlı güreş sporuyla ilgilenen ağabeyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Babasından izinsiz kullandığı traktörle kaza yaptı! Hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Manisa traktör
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