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  4. 110 bin TL'lik çürük ceviz yüzünden terk edilmişti! Buzları Esra Erol'da eritti

110 bin TL'lik çürük ceviz yüzünden terk edilmişti! Buzları Esra Erol'da eritti

29.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan'Esra Erol'da bu hafta Ethem Bey'in yaşadıkları konu olarak ele alındı. Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL'ye aldığı on tona yakın cevizlerin çürük çıkmasıyla büyük bir hüsran yaşadı. Ethem Bey, programa katılarak eşinin çürük cevizler nedeniyle kendisini terk ettiğini ve ailesini geri istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Pazarcılık yapan Ethem Bey, aldığı cevizlerin çürük çıkmasının ardından 110 bin lira dolandırıldığını anladı.Durumu kabullenmeyen eşi Hatice ise Ethem Bey'i terk etti.

Eşiyle barışabilmek için Esra Erol'un sunduğu programa katılan Ethem Bey, 12 yıllık evliliğinin çürük ceviz nedeniyle bitmesine isyan etti.

"SONRASI AYNI KEMAL SUNAL FİLMLERİNE DÖNDÜ"

Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.
Ünlü sunucunun programını arayan yardımsever vatandaşlar, Ethem Bey'in masraflarını karşılayacaklarını belirtti.

HATİCE HANIM BARIŞMA SİNYALİ VERDİ

HATİCE HANIM BARIŞMA SİNYALİ VERDİ
Hatice Hanım, dün canlı yayına bağlanarak eşini sadece düzenli bir işe girerse ve onun sözünden çıkmazsa barışabileceğini dile getirdi.

ESRA EROL BARIŞTIRDI

ESRA EROL BARIŞTIRDI
Esra Erol çifti, canlı yayında barıştırdı.
Çift adeta ikinci baharını yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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