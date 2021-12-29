110 bin TL'lik çürük ceviz yüzünden terk edilmişti! Buzları Esra Erol'da eritti

Pazarcılık yapan Ethem Bey, aldığı cevizlerin çürük çıkmasının ardından 110 bin lira dolandırıldığını anladı.Durumu kabullenmeyen eşi Hatice ise Ethem Bey'i terk etti. Eşiyle barışabilmek için Esra Erol'un sunduğu programa katılan Ethem Bey, 12 yıllık evliliğinin çürük ceviz nedeniyle bitmesine isyan etti.

"SONRASI AYNI KEMAL SUNAL FİLMLERİNE DÖNDÜ"

Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.

Ünlü sunucunun programını arayan yardımsever vatandaşlar, Ethem Bey'in masraflarını karşılayacaklarını belirtti.

HATİCE HANIM BARIŞMA SİNYALİ VERDİ Hatice Hanım, dün canlı yayına bağlanarak eşini sadece düzenli bir işe girerse ve onun sözünden çıkmazsa barışabileceğini dile getirdi.

ESRA EROL BARIŞTIRDI Esra Erol çifti, canlı yayında barıştırdı.