1100 TL pandemi yardımı ne zaman yatacak? e-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulaması!

İhtiyaç sahiplerine salgın döneminde sağlanan pandemi destek parası ödemeleri ve başvuruları sürüyor. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Sonuçlar, e-Devlet uygulamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" kısmından öğreniliyor. İşte e-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı...
1100 TL pandemi destek parası yattı mı?
Destek ödemeleri, e-Devlet başvurularında banka hesabı olanların banka hesaplarına, olmayanların PTT kartlarına yapılıyor. Eğer ikisi de yoksa ödemeler elden teslim ediliyor.
E-Devlet üzerinden, pandemi yardım parasının yatıp yatmadığını sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Arama butonundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin ve sorgulama yapın.
Pandemi destek parası başvuru sorgulama ekranı ile başvuru ekranı aynı sayfada yer alıyor.
Pandemi destek parası başvuru sorgulama ekranı ile başvuru ekranı aynı sayfada yer alıyor.