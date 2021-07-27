1100 TL pandemi yardımı ne zaman yatacak? e-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulaması!

İhtiyaç sahiplerine salgın döneminde sağlanan pandemi destek parası ödemeleri ve başvuruları sürüyor. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Sonuçlar, e-Devlet uygulamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" kısmından öğreniliyor. İşte e-Devlet pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Destek ödemeleri, e-Devlet başvurularında banka hesabı olanların banka hesaplarına, olmayanların PTT kartlarına yapılıyor. Eğer ikisi de yoksa ödemeler elden teslim ediliyor.