12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekilişi canlı izle

Şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerden biri de Süper Loto çekilişi. Her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere üç gün gerçekleşen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto çekilişini canlı izleme ve sonuç sorgulama linkini haberimizden bulabilirsiniz.