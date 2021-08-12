12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekilişi canlı izle

Şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerden biri de Süper Loto çekilişi. Her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere üç gün gerçekleşen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto çekilişini canlı izleme ve sonuç sorgulama linkini haberimizden bulabilirsiniz.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI...
Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonucu birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA
Süper Loto çekilişi sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. Çekiliş sonucunu sorgulamak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.