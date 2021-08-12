HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekilişi canlı izle

12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekilişi canlı izle

12.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler tarafından büyük rağbet gören Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin gerçekleşmesinin ardından sonuçlar internet sitesinde yayınlanıyor. İşte Süper Loto çekilişi canlı izleme linki...

Şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerden biri de Süper Loto çekilişi. Her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere üç gün gerçekleşen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto çekilişini canlı izleme ve sonuç sorgulama linkini haberimizden bulabilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI...

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor.
Saat 21.30'da başlayan çekilişin sonucu birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
12 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA
Süper Loto çekilişi sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. Çekiliş sonucunu sorgulamak için Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.