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12 İmamlar orucu ne zaman? 12 imamlar orucu nedir?

09.08.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayı, bugün itibarıyla başladı. Muharrem ayının başlamasıyla tutulması gereken oruçlar da gündeme geldi ve Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 12 İmamlar orucunun diğer adı Yas-ı Matemdir. İşte "Muharrem orucu nasıl tutulur?" sorusunun yanıtı...

Muharrem ayının ilk günü 9 Ağustos 2021 Pazartesi itibarıyla başladı. Bu ayı ibadet ederek geçirmek istene Müslümanlar "12 İmamlar orucu ne zaman?" , "12 imamlar orucu nedir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulur. İşte merak edilenler...

Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulur. Muharrem Orucu, Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelir.
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile beraber 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesinden sonra, Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak kabul edilmiş ve bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak isimlendirilmiştir.
Yine Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt imamına ithafen yüzyıllardır bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulur. Oruçların 12 İmam'a adanması sebebiyle Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam orucu der.

Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem orucu nasıl tutulur?
* Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. * Her gün gün doğarken oruç başlar, gün batımında oruç açılır. * 12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların etleri dahil olmak üzere, kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez. * 12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz. * Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır. * Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez. * Oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. * Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.
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Anahtar Kelimeler:
Oruç

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