Muharrem ayının ilk günü 9 Ağustos 2021 Pazartesi itibarıyla başladı. Bu ayı ibadet ederek geçirmek istene Müslümanlar "12 İmamlar orucu ne zaman?" , "12 imamlar orucu nedir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulur. İşte merak edilenler...

Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulur. Muharrem Orucu, Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelir.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile beraber 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesinden sonra, Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak kabul edilmiş ve bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak isimlendirilmiştir.

Yine Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt imamına ithafen yüzyıllardır bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulur. Oruçların 12 İmam'a adanması sebebiyle Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam orucu der.