12 İmamlar orucu ne zaman? 12 imamlar orucu nedir?

Muharrem orucu nasıl tutulur?

* Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. * Her gün gün doğarken oruç başlar, gün batımında oruç açılır. * 12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların etleri dahil olmak üzere, kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez. * 12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz. * Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır. * Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez. * Oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. * Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.