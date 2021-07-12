12 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Şans oyunu severler tarafından 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 12 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

12 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu takipçileri tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 8 ,46 ,58, 66, 71, 73 ve 84 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

12 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto