13 Ekim 1923'te ne oldu? Ankara neden başkent oldu?

Tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara'nın başkent olmasının sebebi ve ayrıntıları araştırılıyor. Bugün Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü. Peki 13 Ekim 1923'te ne oldu?

13 EKİM 1923'TE NE OLDU?

13 Ekim 1923'te tarihinde nüfus yoğunluğu bakımından bugün ülkemizin ikinci büyük şehri haline gelen Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmiş olan tek maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde bu tarihte neler yaşandığı merak ediliyor. Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasının ardından İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı.

İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923 tarihinde tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı. İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini ise 9 Ekim 1923 tarihinde Meclise verdi.