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13 Ekim 1923'te ne oldu? Ankara neden başkent oldu?

13.10.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stratejik konumu sebebiyle öne çıkmakta olan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilmiş olan Ankara'nın başkent olmasının sebebi ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki 13 Ekim 1923'te ne oldu ve Ankara neden başkent oldu? İşte ayrıntılar...

Tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara'nın başkent olmasının sebebi ve ayrıntıları araştırılıyor. Bugün Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü. Peki 13 Ekim 1923'te ne oldu?

13 EKİM 1923'TE NE OLDU?

13 Ekim 1923'te tarihinde nüfus yoğunluğu bakımından bugün ülkemizin ikinci büyük şehri haline gelen Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmiş olan tek maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur.
Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde bu tarihte neler yaşandığı merak ediliyor. Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasının ardından İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı.
İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923 tarihinde tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı. İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini ise 9 Ekim 1923 tarihinde Meclise verdi.
Söz konusu teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi ile beraber Cumhuriyet'in ilanı için de bir adım oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara

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