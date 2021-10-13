13 Ekim Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 13 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 13 Ekim Çarşamba gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 13 Ekim 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

13 EKİM ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 13 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş geçtiğitimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 4 kişi 6.471,15 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 8,11,15,24,30,9 olup, joker 9 rakamı olmuştu.

Bugün 13 Ekim tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.