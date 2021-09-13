13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 13 Eylül 2021 Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

13 EYLÜL PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cumartesi günü yapılmış ve şanslı rakamlar 3 ,4 ,11 ,18 ,19, 32, 28 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar