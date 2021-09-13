13 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 13 Eylül Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 13 Eylül On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

13 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 13 Eylül On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 228.821,30 TL iki kişiye çıkmıştı. Şanslı rakamlar ise 1,5,8,9,13,24,25,28,29,30,31,41,44,55,57,59,60,63,65,66,73,80 olarak belirlenmişti..

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

13 Eylül On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara