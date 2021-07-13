13 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde?

"13 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" , "İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Bugün İstanbul!un bazı ilçelerine bir süre için elektrik verilmeyecek. İşte ayrıntılar...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir?

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde belirli bir süre için farklı zamanlarda elektrik kesintisi yapılacağı Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından açıklandı.

İşte elektiriğin verilmeyeceği yerler: ARNAVUTKÖY / NO: 4569324 / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 13/07/2021 09:00:00 - 13/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4573316/ İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 13/07/2021 09:30:00 - 13/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4505325/ İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 13/07/2021 10:00:00 - 13/07/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.