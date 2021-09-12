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  4. 13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı

13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı

12.09.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül döneminde Ulucanlar Cezaevi'nde mahkum olarak kalan ve türlü işkencelere şahit olan Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Mahir Damatlar, 41 sene sonra cezaevini ziyaret etti. Yanlarına 13 yaşında bir kız çocuğunun getirildiğini ve en adi işkencelere maruz bırakıldığını söyleyen Damatlar, dayısının yerini öğrenmek istedikleri için yaptıkları işkenceler nedeniyle kızın aklını yitirdiğini söyledi.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 sene geçti. Darbe sonrası cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise idam edildi. O dönem Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Mahir Damatlar, tam 41 sene sonra mahkum olarak kaldığı ve türlü işkencelere tanık olduğu Ulucanlar Cezaevi’ni ziyaret etti.

"41 YIL SONRA DİLE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Ülkü Ocakları yöneticilerinden olan Damatlar, “O zamanlar malum olaylar döneminde zaman zaman biz buraları ziyaret ederdik. Zorunlu ziyaretler olurdu. Şimdi de 40 yıl sonra tekrar eski hatıraları yad ederek bir daha yaşanmaması gereken olayları tekrar dile getirmeye çalışıyoruz” dedi.

"YAŞADIĞIMIZ İHANETLERİN DEĞİŞİK BİR ŞEKLİ DE O ZAMAN VARDI"

Ulucanlar Cezaevi'nin ibretlik bir yer olduğunu dile getiren Damatlar, “Gerçekten olmaması gereken olaylar 1980 öncesinde hepimizin yolunu bir şekilde buraya düşürüyordu. Yaşadığımız ihanetlerin değişik bir şekli de o zaman vardı. Ortada bir devlet görüntüsü olmadığı için bizler hem okullarımızda okuyabilmek için hem evlerimize rahat gidebilmek için mecburen tedbirler alıyorduk. O tedbirler olayları getiriyordu. Çatışma oluyordu mutlaka ve o çatışmalarda da kanun devreye giriyordu, biz buralara mahkum olarak getiriliyorduk” diye konuştu.
Türkiye’nin o dönem yapılan darbe sonucu on yıllarca geriye gittiğini söyleyen Damatlar, “O zamanın FETÖ’sü Kenan Evren ve arkadaşları o şerefli silahlı kuvvetleri sevk ederek bu milletin evlatlarına bu zulmü yaptı” ifadelerini kullandı.

"13 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNU GETİRİP DAYISININ YERİNİ SÖYLEMEDİĞİ İÇİN EN ADİ İŞKENCELERİ YAPTILAR"

"13 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNU GETİRİP DAYISININ YERİNİ SÖYLEMEDİĞİ İÇİN EN ADİ İŞKENCELERİ YAPTILAR"
Mahir Damatlar, o dönem cezaevlerinde uygulanan işkencelere ilişkin ise şunları söyledi:
“Ben sorgulanırken yanımda 16 yaşında Bekir Bağ isimli bir kardeşimizi şehit ettiler. Ben kendimden bahsedersem ona saygısızlık etmiş olurum, çünkü o işkencede öldürüldü. Sonra da götürdüler Mamak Cezaevi’ne, kendini astı, intihar etti diye ailesine haber verdiler. Bunun dışında Malatya’da Aydın Demirkol isimli öğretmen kardeşimizi işkenceyle öldürüp, 5. kattan aşağıya attılar. Mamak Cezaevi'nde Hüseyin Kurumahmut isimli kardeşimizi kafasında namaz takkesi var diye copla vurup şehit ettiler, hem de 1987 yılıydı. Bunların yanında kendimize yapılan işkenceyi anlatırsak haksızlık olur. Yanımıza 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar. Bir tek şey istediler, dayısının yerini. Bunun için aklını oynattı o çocuk.”

"GEÇMİŞTEKİ BU KARANLIK GÜNLERİ BİLMENİZ LAZIM Kİ O GELECEĞE DAHA NET BİR ŞEKİLDE BAKALIM"

"GEÇMİŞTEKİ BU KARANLIK GÜNLERİ BİLMENİZ LAZIM Kİ O GELECEĞE DAHA NET BİR ŞEKİLDE BAKALIM"
Temennisinin bir daha o günlerin yaşanmaması olduğunu belirten Damatlar, “Umarım biz hep ileriye bakarız ve kendi gücümüzün farkında oluruz. Biz bu bölgenin büyük bir devletiyiz. Bunu kavradığımız zaman gençlerimiz uzayda Akıncı’yı uçuruyorlar. Artık kendimizi tanımalıyız ve bilmeliyiz. Bugün 40 sene evvelinden bahsettik. Aslında normalde ben geçmişi çok konuşmuyorum, istikbale yöneliyorum. Mutlaka geçmişteki bu karanlık günleri bilmemiz lazım ki o geleceğe daha net bir şekilde bakalım” şeklinde konuştu. İHA
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