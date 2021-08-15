14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

15 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 3 günü gerçekleşen 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve şanslı rakamlar 2, 5 ,44, 64, 71, 80 ve 54 olmuştu.

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleştirildi. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar