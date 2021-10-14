14 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 41.720.980 TL değerinde oldu. Peki 14 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

14 EKİM PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmekte olan Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek.

Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 14 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 41.720.980 lira olarak belirlendi.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 9, 15, 17 ,18, 32 ,43 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.