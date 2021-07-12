14 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 14 Temmuz günlük vaka sayısı...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "14 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı da açıklandı. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 6.285 vaka tespit edilmişti. Peki 14 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?

14 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 26 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içerecek şekilde açıklanmıştı.

14 Temmuz vaka sayısı açıklandı! 14 Temmuz'da 6907 vaka tespit edilirken vefat sayısı 43 oldu.

13 Temmuz vaka sayısı 13 Temmuz tarihinde 6.285 vaka kayıt edildi. Vefat sayısı ise 46 olmuştu.