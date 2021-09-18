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140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

18.09.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-YKS sınavı sonrası 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağı merak ediliyor. Sonuçların ve tercihlerin açıklanmasının ardından Ek Yerleştirme Kılavuzu da yayınlandı. Peki 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? İşte merak edilenler...

2021-YKS sınavı tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanması sonrası Ek Yerleştirme Kılavuzu da duyuruldu. İkinci ek yerleştirme hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tercihlerin 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini ifade etti.
ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri vasıtasıyla bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.
Yazıda "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
140 puan alan öğrenciler ise ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanından en az 170 almış olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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