140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

2021-YKS sınavı tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanması sonrası Ek Yerleştirme Kılavuzu da duyuruldu. İkinci ek yerleştirme hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tercihlerin 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini ifade etti.

ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri vasıtasıyla bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Yazıda "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.