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  4. 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? YKS 2. ek tercihler ne zaman?

140 puanla ne zaman tercih yapılacak? YKS 2. ek tercihler ne zaman?

14.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2. ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Konuya ilişkin detaylar Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Başkan Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 2. tercih için tanınan süre, 18 Ekim tarihinde sona erecek. Tercihler AİS ÖSYM'den gerçekleştirilecek.

YKS 2. ek tercih işlemlerinde baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 oldu. Bu sene ile sınırlı olmak üzere, 140 puan üzeri alan öğrenciler üniversite tercihi yapabilecek. YKS 2. ek tercihlere ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtını bulmak için "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/s%C4%B1kcasorulansorular07102021.pdf" adresine erişim sağlayınız.

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS 2. ek tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtti.
YKS 2. ek tercihler ÖSYM'nin, "http://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
YKS ek 2. tercihler bu yıl ile sınırlı olmak üzere, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM tarafından açıklandı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ SORGULAMA

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ SORGULAMA
Sonuç belgelerine ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

KİMLER İKİNCİ EK TERCİH YAPABİLİR?

KİMLER İKİNCİ EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede yükseköğretim programına giremeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilir.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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