140 puanla ne zaman tercih yapılacak? YKS 2. ek tercihler ne zaman?

YKS 2. ek tercih işlemlerinde baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 oldu. Bu sene ile sınırlı olmak üzere, 140 puan üzeri alan öğrenciler üniversite tercihi yapabilecek. YKS 2. ek tercihlere ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtını bulmak için "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/s%C4%B1kcasorulansorular07102021.pdf" adresine erişim sağlayınız.

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS 2. ek tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

YKS 2. ek tercihler ÖSYM'nin, "http://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

YKS ek 2. tercihler bu yıl ile sınırlı olmak üzere, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM tarafından açıklandı.

140 PUANLI İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ SORGULAMA Sonuç belgelerine ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.