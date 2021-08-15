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  4. 15 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 15 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

15 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 15 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

15.08.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu ve Milli Piyango severler tarafından merakla takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. 15 Ağustos Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu olmuştu. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 15 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilirken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 15 Ağustos 2021 Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Çekiliş saati sonrası, çekiliş sonuçları da araştırılmaya başlandı. Peki 15 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

15 AĞUSTOS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleşen 15 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 3 kişi 10.239,95 TL ikramiye kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 2,4,21,23,30,11 olup, joker 11 rakamı olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU!

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU!
Bugün 15 Ağustos tarihli çekilişin şanslı numaraları ise 6,7,11,16,23 ve 3 oldu.
Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle gerçekleştirildi. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.
15 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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