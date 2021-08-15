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15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

15.08.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanıyor. Süper Loto'da bugünkü çekiliş sonrası devreden ikramiye 2.422.866,33 TL değerinde oldu. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Ağustos Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden büyük ikramiye 2.422.866,33 TL değerinde oldu. Peki 15 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

15 AĞUSTOS PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmekte olan Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlendi.
Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan çekilişte 15 Ağustos için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 2.422.866,33 lira olarak belirlendi ve 6 bilen olmadığı için devretti.
Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 9,10,24,26,32 ve 46 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi.

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinen Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.
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Milli Piyango

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