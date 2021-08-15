15 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden büyük ikramiye 2.422.866,33 TL değerinde oldu. Peki 15 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

15 AĞUSTOS PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmekte olan Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlendi.

Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan çekilişte 15 Ağustos için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 2.422.866,33 lira olarak belirlendi ve 6 bilen olmadığı için devretti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 9,10,24,26,32 ve 46 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi.