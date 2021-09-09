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15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu mu?

09.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğretmen adayını ilgilendiren müjde geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medya üzerinden verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. 15 bin öğretmen atamasının ön başvurusunun ne zaman alınacağı belli oldu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını ifade etmişti. Bugün ise ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınacağı tarih paylaşıldı. İşte merak edilenler...

İŞTE 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

Öğretmen atamalarında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor" ifadeleri yer aldı.
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021 olarak açıklandı.
Atama sonuçlarının açıklanma tarihinin ise 31 Ocak 2022 olduğu belirtildi.
Atama takviminin ayrıntılarına, "http://personel.meb.gov.tr/www/15000-sozlesmeli-ogretmen-atama-takvimi/icerik/1224" adresinden ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada müjde vereceğini ve Türkiye'nin geleceğine yönelik yatırım yapmaya devam ettiklerini söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan
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