15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını ifade etmişti. Bugün ise ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınacağı tarih paylaşıldı. İşte merak edilenler...