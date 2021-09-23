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15 bin sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımı belli oldu! Öğretmen alımı ne zaman? İşte branş dağılımı...

23.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin detaylar merak ediliyordu. Son olarak branş bazında kontenjan dağılımı da belli oldu. 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu MEB'in resmi sitesinde yayınlandı. Peki öğretmen alımı ne zaman? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımı...

15 bin öğretmen alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Branş bazında kontenjan dağılımı araştırılırken MEB tarafından alınacak olan branşlar duyuruldu. Peki öğretmen alımı ne zaman ve hangi branşlar için alım yapılacak?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.
Buna göre 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.
Buna göre en fazla atama yapılacak olan ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Ayrıca öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini ifade etmişti. Kontenjan listesine bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://personel.meb.gov.tr/www/2021-eylul-sozlesmeli-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1231
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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Öğretmen
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