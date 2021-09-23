15 bin sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımı belli oldu! Öğretmen alımı ne zaman? İşte branş dağılımı...

15 bin öğretmen alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Branş bazında kontenjan dağılımı araştırılırken MEB tarafından alınacak olan branşlar duyuruldu. Peki öğretmen alımı ne zaman ve hangi branşlar için alım yapılacak?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Buna göre 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.

Buna göre en fazla atama yapılacak olan ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Ayrıca öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.