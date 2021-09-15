15 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 15 Eylül 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

15 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 15 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi 948.253,35 TL ikramiye kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 8,16,17,26,30,13 olup, joker 13 rakamı olmuştu.

Bugün 15 Eylül tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.