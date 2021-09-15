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  4. 15 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

15 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

15.09.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Peki 15 Eylül Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 15 Eylül 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklemeye koyuldu. Peki 15 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

15 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 15 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.
Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazar günü yapılmış ve 5+1 kazanan 1 kişi 948.253,35 TL ikramiye kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 8,16,17,26,30,13 olup, joker 13 rakamı olmuştu.
Bugün 15 Eylül tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.
Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
15 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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