15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu? EFT, havale ve FAST yapılıyor mu?

Darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Bilik Günü" ilan edilen 15 Temmuz, 2017 yılında resmi tatil olarak kabul edildi. 2017 yılından bu yana resmi tatil yapılmaya devam ediliyor. 2021 yılında perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'da bankaların çalışmayacağını öğrenen vatandaşlar tarafından havale ve EFT işlemleri merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu? EFT, havale ve FAST yapılıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu?

15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminde halkın gösterdiği destansı mücadele soncunu darbe bastırılırken, söz konusu gün 2017 yılında resmi tatil ilan edildi.

Darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçerken, 2021 yılında da resmi tatil uygulaması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek.

Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen ve kapalı olan kurumların arasında bankalarda yer alıyor.

Bu gelişme üzerine vatandaşlar ise aplikasyonlardan ve ATM'lerden yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerinin yapılıp, yapılmadığını araştırıyor.