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15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu? EFT, havale ve FAST yapılıyor mu?

14.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen hain darbe girişiminin ardından 15 Temmuz "demokrasi ve milli birlik" günü ilan edilerek, resmi tatil olarak kabul edildi. Bu yıl 5. yılı kutlanacak olan 15 Temmuz tarihinde resmi tatil nedeniyle bankalar çalışmazken, banka aplikasyonlarından EFT, havale yapılabilecek mi merak ediliyor. Peki 15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu? EFT, havale ve FAST yapılıyor mu?

Darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Bilik Günü" ilan edilen 15 Temmuz, 2017 yılında resmi tatil olarak kabul edildi. 2017 yılından bu yana resmi tatil yapılmaya devam ediliyor. 2021 yılında perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'da bankaların çalışmayacağını öğrenen vatandaşlar tarafından havale ve EFT işlemleri merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu? EFT, havale ve FAST yapılıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

15 Temmuz'da EFT yapılıyor mu?

15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminde halkın gösterdiği destansı mücadele soncunu darbe bastırılırken, söz konusu gün 2017 yılında resmi tatil ilan edildi.
Darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçerken, 2021 yılında da resmi tatil uygulaması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek.
Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen ve kapalı olan kurumların arasında bankalarda yer alıyor.
Bu gelişme üzerine vatandaşlar ise aplikasyonlardan ve ATM'lerden yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerinin yapılıp, yapılmadığını araştırıyor.
Gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri bankaların kapalı olması nedeniyle ertesi gün yani 16 Temmuz günü hesapta hesaba geçebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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