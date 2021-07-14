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  4. 15 Temmuz darbecilerin listesi! Kimler darbe yapmaya kalkıştı? FETÖ nedir?

15 Temmuz darbecilerin listesi! Kimler darbe yapmaya kalkıştı? FETÖ nedir?

14.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne sayılı saatler kaldı. 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası 15 Temmuz, 2017'de resmi tatil ilan edildi ve 15 Temmuz 2016'da vatanını korurken asker ya da gazi olanlar çeşitli etkinliklerle anıldı. Peki kimler darbe yapmaya kalkıştı? FETÖ nedir? İşte 15 Temmuz darbecilerin listesi!

15 Temmuz'a kısa bir süre kala "Kimler darbe yapmaya kalkıştı?" , "FETÖ nedir?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe girişimi yaşandı ancak Türk milletinin ve askerinin dirençleriyle FETÖ başarılı sonuca ulaşamadı. İşte 15 Temmuz darbecilerin listesi!

FETÖ nedir? FETÖ ne demek?

Gülen Hareketi, Gülen Cemaati, Fetullahçılar ya da sadece "Cemaat", Türkiye Cumhuriyeti tarafından ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY), harekete mensup kişilerce de Hizmet Hareketi olarak adlandırılır.
Bu örgütü Fethullah Gülen'in telkinleri ile birleşen insanların oluşturur. 1960’ların sonunda İzmir’de ortaya çıkmış, Said Nursi temelli öğretiye dayalı İslami bir cemaattir.
Gülen Hareketi laikliğe karşıdır ve şeriatçıdır. Örgütün amacı ile Türkiye Cumhuriyetinin anayasal kurumlarında meşru ve gayri meşru yöntemler ile hakimiyet sağlamayı ve Cumhuriyeti'nin yönetimini kendi ideolojisine göre dizayn etmeyi amaçlar.
Hareketin kurucusu ve lideri olan Fethullah Gülen harekete mensup kişiler tarafından "Mehdi" olarak anılır.

15 TEMMUZ DARBECİLERİN İSİMLERİ

15 TEMMUZ DARBECİLERİN İSİMLERİ
* Akın Öztürk * Mehmet Dişli * Mehmet Partigöç * Ömer Faruk Harmancık * Ahmet Özçetin * Gökhan Şahin Sönmezateş * Kubilay Selçuk * Muzaffer Düzenli * Mustafa Avıalan
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü fetö Fethullah Gülen

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