15 Temmuz darbecilerin listesi! Kimler darbe yapmaya kalkıştı? FETÖ nedir?

15 Temmuz'a kısa bir süre kala "Kimler darbe yapmaya kalkıştı?" , "FETÖ nedir?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe girişimi yaşandı ancak Türk milletinin ve askerinin dirençleriyle FETÖ başarılı sonuca ulaşamadı. İşte 15 Temmuz darbecilerin listesi!

FETÖ nedir? FETÖ ne demek?

Gülen Hareketi, Gülen Cemaati, Fetullahçılar ya da sadece "Cemaat", Türkiye Cumhuriyeti tarafından ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY), harekete mensup kişilerce de Hizmet Hareketi olarak adlandırılır.

Bu örgütü Fethullah Gülen'in telkinleri ile birleşen insanların oluşturur. 1960’ların sonunda İzmir’de ortaya çıkmış, Said Nursi temelli öğretiye dayalı İslami bir cemaattir.

Gülen Hareketi laikliğe karşıdır ve şeriatçıdır. Örgütün amacı ile Türkiye Cumhuriyetinin anayasal kurumlarında meşru ve gayri meşru yöntemler ile hakimiyet sağlamayı ve Cumhuriyeti'nin yönetimini kendi ideolojisine göre dizayn etmeyi amaçlar.

Hareketin kurucusu ve lideri olan Fethullah Gülen harekete mensup kişiler tarafından "Mehdi" olarak anılır.