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15 Temmuz darbesi saat kaçta başladı, kaçta bitti? İşte 15 Temmuz darbe girişimi saat ve detayları...

14.07.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılının 15 Temmuz'unda FETÖ'nün demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği hain darbe girişiminin üzerinden 5 sene geçti. FETÖ'nün sinsi emellerini uygulamak istediği 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde 251 kişiyi şehit edilmiş ve onbinlerce vatandaş darbeye karşı duruş için sokağa dökülmüştü. Peki 15 Temmuz darbesi saat kaçta başladı, kaçta bitti? İşte 15 Temmuz darbe girişimi saat ve detayları...

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kara olayda FETÖ demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflemiş ve darbe girişiminde bulunmuştu. Yaşanan darbe girişiminin beşinci yıldönümünde darbe girişiminin saati ve detayları da merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz darbe girişimi saat kaçta başladı ve kaçta bitti?

15 Temmuz darbesi saat kaçta başladı?

15 Temmuz 2016 günü yaşanan kara gecede Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında demokrasiye sahip çıkmak için vatandaşlar meydanlara inmişti. Canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıkan insanlar, namlunun önüne durmuş ve hain darbe girişimini bertaraf etmek için canları pahasına uğraşmıştı.
Olaylar sonrası resmi tatil ilan edilen bugünde, TSK içine sızmış FETÖ mensubu olan ve FETÖ'yü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil olmak üzere 35 uçağın, 37 helikopter, 74 tank olmak üzere 246 zırhlı aracın, 3 geminin ve 4 bine yakın hafif silahın da kullanılmış olduğu 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düşmüştü.

Darbe girişimi saat kaçta başladı?

Darbe girişimi saat kaçta başladı?
Darbe girişimi olduğu gün saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etmişti. MİT yetkililerinin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirmesinin sonrasında bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına geldi.
FETÖ örgütü üyeleri karargahtaki hareketliliği gördü ve telaş ile paniğe kapılarak, ertesi gün saat 03.00'te başlamasını planlamış oldukları darbe girişimini 15 Temmuz saat 20.30'a çekmeyi kararlaştırdı.

Darbe girişimi saat kaçta bastırıldı?

Darbe girişimi saat kaçta bastırıldı?
O dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 12.57'de Çankaya Köşkü'nde açıklama yaparak hain darbe girişiminin bastırıldığını açıkladı. Darbe teşebbüsüne karşı gösterilen direniş ve kararlı duruş, "milletin büyük destanı" olarak tarihteki yerini almış oldu.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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