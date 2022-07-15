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15 TEMMUZ MESAJLARI 2022! En güzel, dualı, duygu dolu ve etkileyici resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15.07.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz mesajları; resimli, dualı, etkileyici ve duygu dolu seçenekleri ile WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ya da Facebook, Instagram veya Twitter gibi sosyal medya platformlarından gönderilebilir. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Dualı, duygu dolu ve en etkileyici resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni 15 Temmuz mesajları...

15 Temmuz mesajları; resimli, dualı, etkileyici ve duygu dolu gibi sayısız seçenekler ile internette araştırılıyor. Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. Dualı, duygu dolu ve en etkileyici resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.
Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz 15 temmuz mesajları
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