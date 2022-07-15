15 TEMMUZ MESAJLARI 2022! En güzel, dualı, duygu dolu ve etkileyici resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları; resimli, dualı, etkileyici ve duygu dolu gibi sayısız seçenekler ile internette araştırılıyor. Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. Dualı, duygu dolu ve en etkileyici resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.