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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil olacak mı?

12.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin bu yıl 5. yılı kutlanacak. Yaşanan darbe girişiminin ardından demokrasi ve milli birlik günü ilan edilen 15 Temmuz gününün yaklaşması ile vatandaşlar söz konusu günün resmi tatil olup, olmadığını araştırmaya başladı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

15 Temmuz darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan olan mücadelenin ardından, 2017 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu yıl beşinci kez kutlanacak 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken, bu tatilden kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz resmi tatil mi?

Bu yıl beşincisi kutlanacak olan 15 Temmuz Darbe girişimi 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor.
15 Temmuz gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 15 Temmuz'un resmi tatil olup, olmadığı araştırılmaya başlandı.
2016 yılında Fethullahçı terör örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminde Türk halkının sergilediği mücadelenin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi.
Darbe girişiminden 1 yıl sonra ise söz konusu gün mücadele ederken hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenleri düzenlenmeye başlandı.
Öte yandan 2017 yılında ise 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama doğrultusunda resmi tatil ilan edildi.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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